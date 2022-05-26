Ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777, - Генштаб
Гармата, отримана від США, влучили з відстані 20 кілометрів, використавши всього 5 снарядів, замість близько 50, що потрібні техніці радянського зразка
Про це повідомляє українська служба ВВС.
Заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов назвав приклад застосування техніки, що Україна отримала в рамках міжнародної допомоги. Зокрема, американських гаубиць М777, яких Україна отримала майже сто одиниць.
"Артилерійський дивізіон озброєний 155-міліметровими гарматами М777. Відстань від вогневих позицій до району ураження майже 20 кілометрів. Ціль – переправа противника у районі населеного пункту – Білогорівка. Результат – п’ять прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника", – сказав він.
Олексій Громов розповів, що під час застосування у взаємодії з радіолокаційною станцією розвідки зазначені артилерійські підрозділи показали високу ефективність стрільби. Подавляти батареї противника вдається з меншою витратою боєприпасів, 10-12 снарядів, у порівнянні з радянськими зразками озброєння, коли треба було витратити понад 48 снарядів.
- У середині травня ЗСУ знищили понтонну переправу на Лугащнині через Сіверський Донець, тоді знищили майже сто одиниць техніки росіян, загинули близько 400 військових.
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