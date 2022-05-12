Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець
На супутникових знімках було зафіксовано, як українські військові підірвали два понтонні мости через Сіверський Донець та завадили ворогу переправитися через річку на Луганщині
Про це повідомляє CNN.
Геопросторова розвідувальна компанія BlackSky, оприлюднила фото, на яких видно підірваний російський понтонний міст, що перетинає річку, незабаром після того, як українська артилерія 10 травня здійснила обстріл поблизу Білогорівки в Луганській області.
На знімках помітно, що на одному з кінців переправи підіймається дим. На іншому - помітні воронки навколо військової техніки, яка перетнула міст.
Завдяки підриву мостів були зупинені спроби російських військових переправитися через Сіверський Донець.
- 11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.
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