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Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець

12 травня, 2022 четвер
06:42
війна з Росією На фото: українська артилерія знищила російську військову техніку разом з понтонним мостом через річку Сіверський Донець

На супутникових знімках було зафіксовано, як українські військові підірвали два понтонні мости через Сіверський Донець та завадили ворогу переправитися через річку на Луганщині

Про це повідомляє CNN

Геопросторова розвідувальна компанія BlackSky, оприлюднила фото, на яких видно підірваний російський понтонний міст, що перетинає річку, незабаром після того, як українська артилерія 10 травня здійснила обстріл поблизу Білогорівки в Луганській області. 

На знімках помітно, що на одному з кінців переправи підіймається дим. На іншому -  помітні воронки навколо військової техніки, яка перетнула міст.

Завдяки підриву мостів були зупинені спроби російських військових переправитися через Сіверський Донець.

  • 11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.

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Луганська область
Луганщина
ЗСУ
супутник
артилерія
Сіверський Донець
супутникові знімки
понтонний міст
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