Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння, - міністр оборони Норвегії

Про це на власному телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Факт передачі гаубиць на сайті уряду Норвегії підтвердив і міністр оборони цієї країни Бйорн Арільд Ґрам.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу, щоб протистояти російським атакам. Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння", – зазначив Ґрам.

Гаубиці M109, які передали Україні, норвежці замінили на нову артилерію з Південної Кореї. Норвежчі також навчанням для ЗСУ в Німеччині, де українські військові практикувалися в користуванні гаубицями.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українські військові опанували норвезьку артилерію за один тиждень.