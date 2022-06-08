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Головна війна з Росією Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння, - міністр оборони Норвегії

Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння, - міністр оборони Норвегії

8 червня, 2022 середа
10:46
війна з Росією

Україна та Норвегія офіційно підтвердили постачання Україні 22–х гаубиць M109 з запчастинами та боєприпасами

Про це на власному телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Факт передачі гаубиць на сайті уряду Норвегії підтвердив і міністр оборони цієї країни Бйорн Арільд Ґрам. 

"Українські сили залежать від підтримки Заходу, щоб протистояти російським атакам. Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння", – зазначив Ґрам.

Гаубиці M109, які передали Україні, норвежці замінили на нову артилерію з Південної Кореї. Норвежчі також навчанням для ЗСУ в Німеччині, де українські військові практикувалися в користуванні гаубицями.

Офіційну інформацію про передачу M109 оприлюднили, коли артилерія вже працює на фронті. Генеральний штаб ЗСУ ще 4 червня повідомив, що норвезькі гаубиці на передовій з високою точністю вражають цілі та знищують ворога. 
  • Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українські військові опанували норвезьку артилерію за один тиждень.
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Норвегія
артилерія
гаубиці
постачання зброї
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