Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння, - міністр оборони Норвегії
Україна та Норвегія офіційно підтвердили постачання Україні 22–х гаубиць M109 з запчастинами та боєприпасами
Про це на власному телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Факт передачі гаубиць на сайті уряду Норвегії підтвердив і міністр оборони цієї країни Бйорн Арільд Ґрам."Українські сили залежать від підтримки Заходу, щоб протистояти російським атакам. Ситуація на фронті свідчить, що Україні необхідно передавати важку техніку та системи озброєння", – зазначив Ґрам.
Гаубиці M109, які передали Україні, норвежці замінили на нову артилерію з Південної Кореї. Норвежчі також навчанням для ЗСУ в Німеччині, де українські військові практикувалися в користуванні гаубицями.Офіційну інформацію про передачу M109 оприлюднили, коли артилерія вже працює на фронті. Генеральний штаб ЗСУ ще 4 червня повідомив, що норвезькі гаубиці на передовій з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.
- Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українські військові опанували норвезьку артилерію за один тиждень.
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