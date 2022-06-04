Гаубиці М109А3, які передала Норвегія, знищують ворога на передовій
Українська армія вже використовує гаубиці М109А3 від Норвегії на передовій. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав, що військові опанували техніку за один тиждень
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував", - написав Залужний.
За словами головнокомандувача ЗСУ, дальність стрільби складає до 22 км. У майбутньому можна використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують відстань.
"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - сказав Залужний.
За його словами, українські захисники "з легкістю" за один тиждень опанували М109А3.
"Щиро вдячний Норвезькому Народу за дієву допомогу! Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора",- додав головнокомандувач ЗСУ.
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