Гаубиці М109А3, які передала Норвегія, знищують ворога на передовій

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував", - написав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, дальність стрільби складає до 22 км. У майбутньому можна використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують відстань.

"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - сказав Залужний.

За його словами, українські захисники "з легкістю" за один тиждень опанували М109А3.

"Щиро вдячний Норвезькому Народу за дієву допомогу! Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора",- додав головнокомандувач ЗСУ.

30 березня президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Норвегії заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.

26 квітня Норвегія виділила майже $45 млн на закупівлю зброї для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb