Норвегія виділила майже $45 млн на закупівлю зброї для України
Норвегія виділить $43,7 млн на ініціативу Великої Британії щодо закупівлі зброї для України
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, інформує Aftenposten.
“Ми запропонуємо виділити 400 мільйонів норвезьких крон на очолюваний Британією механізм закупівлі озброєння та військової техніки для України”, – сказав Стьоре.
Ця фінансова підтримка дозволить Норвегії підтримати Україну технікою, якої самі норвезькі Збройні сили не мають або не мають можливості передати її без послаблення обороноздатності.
Він також заявив парламенту, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну.
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