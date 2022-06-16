Британія передасть Україні понад 20 самохідних гаубиць М109, - міноборони Уоллес
Міністр оборони Бен Уоллес оголосив, що Британія відремонтувала та відправляє Україні понад 20 далекобійних самохідних гаубиць М109
Про це повідомляє SkyNews.
"Ми розгортаємо понад 20 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми відремонтували їх і відправляємо в Україну. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - зазначив Уоллес.
За його даними, у деяких регіонах України ЗС РФ перевершують ЗСУ з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1. Проте завдяки підтримці союзників у вигляді поставок артилерійських та ракетних систем, українські війська здобудуть перевагу на полі бою.
Міністр також стверджує, що ЗСУ незабаром зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".
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