Про це повідомляє SkyNews.

"Ми розгортаємо понад 20 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми відремонтували їх і відправляємо в Україну. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - зазначив Уоллес.



За його даними, у деяких регіонах України ЗС РФ перевершують ЗСУ з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1. Проте завдяки підтримці союзників у вигляді поставок артилерійських та ракетних систем, українські війська здобудуть перевагу на полі бою.



Міністр також стверджує, що ЗСУ незабаром зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

