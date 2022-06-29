Норвегія передасть Україні реактивні установки, які б'ють на дистанцію до 300 км
Норвегія надасть Україні реактивну артилерію великої дальності
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам, передає урядовий сайт королівства.
"Ми повинні підтримувати Україну, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Потрібна більше зброї. Реактивна артилерія – це дуже затребувана Україною зброя і в співпраці ", – заявив Ґрам.
M270 – гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанції від 32 до 300 км, залежно від боєприпасів. Норвегія планує передати Україні три реактивних установки М270 та 5 тисяч снарядів до них. Системи потребують модернізації, після цього їх передадуть до України.
- Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди додатково передадуть Україні гаубиці PzH 2000.
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