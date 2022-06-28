Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода".

Одна з учасниць акції Віра Партілхаєва повідомила, що військові в січні вирушили на "навчання" і зараз в Україні.

"Із 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", - заявили дружини російських окупантів.

"Телебачення не надає розголосу цьому беззаконню! Усі бояться, дали команду мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового у цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків ", - написала Партілхаєва у соцмережах, звертаючись до очільника Бурятії Олексія Циденова.

За її словами, це звернення підтримали дружини військових із пʼятої танкової Тацинської бригади. Є інформація, що під час вторгнення уже загинуло щонайменше 30 військових із підрозділу.