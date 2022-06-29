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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ

29 червня, 2022 середа
18:40
війна з Росією окупанти гармата

Російські загарбники калічать один одного, щоби втекти з війни додому

Про це один із рашистів розповів батькові – запис перехопленої розмови оприлюднила Служба безпеки України

Окупант, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині, похвалився, як завдавав каліцтва товаришеві по службі. Аби того визнали непридатним для війни, вирішили зламати йому пальці на руках.
"Йому терміново додому було потрібно, а його не відпустили. То він приходить і питає, що робити. Я кажу – ну є, звісно, пропозиція. У нас бита там є трофейна, нумо, кажу, я тобі пальця зламаю. А він каже: "ну давай". Я йому і влупив", – каже загарбник.

Але одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому рашистові довелося гатити битою по пальцях знову, аби лиш товариш втік із війни додому.

  • Нагадаємо, 28 червня дружини бурятів-окупантів вимагали від голови Бурятії повернути чоловіків додому, бо вони "виснажені морально та фізично".

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