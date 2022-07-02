ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян, - Пентагон
Україна досягла успіху, використовуючи надані їй системи залпового вогню для враження російських командних пунктів
Про це заявив представник Міноборони США, передає CNN."Українські збройні сили досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля Росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – зазначив високопоставлений чиновник міноборони США.
Крім того, чиновник наголосив, що Росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви Москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях. Також представник Пентагону зазначив, що використана в атаці ракета була розроблена як протикорабельна зброя, тому взагалі не була призначена для використання в людних міських умовах.
- Нагадаємо, 25 червня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню HIMARS працюють на фронті.
- 29 червня екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.
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