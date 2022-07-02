English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян, - Пентагон

ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян, - Пентагон

2 липня, 2022 субота
02:31
війна з Росією ракетні системи США

Україна досягла успіху, використовуючи надані їй системи залпового вогню для враження російських командних пунктів

Про це заявив представник Міноборони США, передає CNN.

"Українські збройні сили досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля Росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – зазначив високопоставлений чиновник міноборони США.

Крім того, чиновник наголосив, що Росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви Москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях. Також представник Пентагону зазначив, що використана в атаці ракета була розроблена як протикорабельна зброя, тому взагалі не була призначена для використання в людних міських умовах.

  • Нагадаємо, 25 червня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню HIMARS працюють на фронті.
  • 29 червня екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Україна
Пентагон
США
зброя для України
HIMARS
Читайте також:
Олаф Шольц
30 червня, 2022 четвер
Якщо чесно, це дуже смішно. Олаф Шольц відповів Путіну на його заяви про "імперіалізм НАТО"
На фото Володимир Зеленський
1 липня, 2022 п'ятниця
Конфлікт довкола українського саміту в Лугано: Зеленський хотів відсторонити опозицію
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.47
    Купівля 34.47
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 липня
03:03
Держдума Росії
Працюватимуть ночами й на свята: Кремль переводить економіку на воєнні рейки, – ISW
02:05
Сумщина обстріли
270 мін, ракет і снарядів за добу: на Сумщині показали наслідки обстрілів окупантами
01:42
Кріш'яніс Каріньш
"Мир ціною України – не потрібен": прем'єр Латвії закликав західні країни активніше допомагати Києву
01:07
Борис Джонсон
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
01:02
На фото захисники України
У Росії недостатньо сил, щоб контролювати Херсонщину – CNN
00:45
обмін полоненими 29 червня
У списку на обмін полоненими 29 червня була лише одна жінка – "Азов"
00:43
Німеччина
44% німців підтримують збільшення військової допомоги Україні, а 18% кажуть, що її треба зменшити
00:32
Пам'ятники Альонушці
У російському Нововоронежі відкрили новий пам'ятник Альонушці. Стару потвору продали на аукціоні
00:19
Росіяни обстріляли Бахмут, серед поранених - 11-річна дитина
00:18
Індекс мільярдерів
Найбагатші люди світу втратили за півроку рекордні $1,4 трильйона, - Bloomberg
2022, п'ятниця
1 липня
23:57
Системні оператори прибалтійських країн об'єдналися, щоб уникати дисбалансу стосовно енергосистеми Росії
Центр координації надійності енергосистеми країн Балтії вже працює
23:40
ППО NASAMS
Новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить нашу ППО, - Зеленський
23:16
Юлія Паєвська ("Тайра")
"Я навіть не можу їх ненавидіти, я до них ставлюся як до хвороби", - Тайра про росіян і полон
23:16
Світ надав Україні найвищу підтримку у поштовій галузі
Асоціація поштових операторів Європи призупинила членство Росії та Білорусі
22:58
Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
На сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі
22:40
Великий десантний корабель ЧФ РФ виходить у море
Росіяни виводять із Севастополя у море застарілі кораблі
22:36
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 липня
22:22
Золото і срібло, відібране росіянами у херсонців
У мертвих окупантів на Херсонщині знайшли золоті та срібні речі, відібрані в українців
22:06
Острів Зміїний
Рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами, - Залужний
22:04
Майріс Брієдіс
У Латвії не транслюватимуть чемпіонський бій свого боксера Брієдіса, бо він не підтримав Україну
22:04
Аналітика
Сергій Згурець
Комплекс системи ППО С-200 може змінити ситуацію в українському небі. Колонка Сергія Згурця
22:03
Американська зброя для України
$820 млн. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
22:00
Ексклюзив
ЄС
Статус кандидата на вступ в ЄС для України - це заслуга українців, а не Путіна, - Княжицький
21:52
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен визнав, що відмова у ПДЧ Україні 2008 року була помилкою
21:39
переселенці
Переселенці отримають соцпослуги та виплати навіть у разі втрати паспорта
21:39
Винищувачі ВПС України
На Херсонщині український винищувач завдав удару по двох ворожих складах боєприпасів
21:33
Пекка Хаавісто
Фінляндія не обговорювала з Туреччиною екстрадицію курдів, - Reuters
21:24
Оновлено
ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару
Російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: рятувальники знайшли 29 фрагментів тіл
21:18
Георгій Цитаїшвілі
Чемпіон світу з футболу покинув "Динамо" заради польського клубу
21:13
Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців
Іноземці, яких угрупування "ДНР" засудило до смертної кари, подали апеляцію, - російські "ЗМІ"
21:11
Михайло Подоляк
Росія — це країна, яка ненавидить навколишній світ, - Подоляк
21:07
Арена Львів
Сезон УПЛ стартує 23 серпня, - журналіст Циганик
20:56
Генерал Марк Міллі
США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Залужний поговорив з генералом Міллі
20:51
Міністерство фінансів України
Німеччина надала Україні 1 млрд євро
20:51
російські військові окупанти
У "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців
20:49
Олександр Корнієнко
"Вони прекрасно працюють": Корнієнко заявив, що дивиться вимкнені з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий
20:47
газопровод
Норвегія розгляне можливість постачання газу Україні
20:42
санкції проти Росії
Понад три десятки продавців зброї з Росії уникли санкцій, - Reuters
20:30
Ексклюзив
посольство США
Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній, - експерт Defense Express Рябих
20:28
зерно хліб пшениця елеватор
Крадене зерно з Бердянська прибуло до Туреччини, - посол просить вжити невідкладних заходів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV