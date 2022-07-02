ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян, - Пентагон

Про це заявив представник Міноборони США, передає CNN.

"Українські збройні сили досягли значного успіху, використовуючи надані їм системи HIMARS для враження ворожих командних пунктів. Українці тепер можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля Росії, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – зазначив високопоставлений чиновник міноборони США.

Крім того, чиновник наголосив, що Росія добре знала про те, що вона вразила торговий центр у Кременчуці, спростувавши заяви Москви, нібито вона не завдає ударів по цивільних цілях. Також представник Пентагону зазначив, що використана в атаці ракета була розроблена як протикорабельна зброя, тому взагалі не була призначена для використання в людних міських умовах.