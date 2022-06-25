Відео Залужний оприлюднив у telegram.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав Залужний.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули американські системи HIMARS, дальність враження яких сягає 300 км.

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