Залужний показав, як РСЗВ HIMARS працюють на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України
Відео Залужний оприлюднив у telegram.
"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав Залужний.
- 23 червня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули американські системи HIMARS, дальність враження яких сягає 300 км.
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