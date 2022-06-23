Американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну
Реактивні системи залпового вогню HIMARS уже в Україні
Про це в твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу Ллойду Остіну за цю потужну зброю! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для декого з них", – написав міністр.
HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км., калібр – 227 мм.
- Нагадаємо, 21 червня Україна отримала німецькі гаубиці PzH 2000, які стали шостим видом артилерії 155-мм калібру в арсеналі ЗСУ після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.
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