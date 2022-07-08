English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

Сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

8 липня, 2022 п'ятниця
08:47
Світ Himars

Серантори США Ліндсі Гремі і Ричард Блюменталь, які напередодні прибули в Україну, висловили відкриту підтримку надання Україні ракет більшої дальності для систем HIMARS

Про це вони розповіли в інтерв’ю агентству Reuters.

"Блюменталь заявив, що підтримує подальші постачання зброї в Україну, включно із ракетними системами для HIMARS "з більшою дальністю", протикорабельні ракети Harpoon та системи протиповітряної оборони за умови, якщо Україна не використовуватиме їх для атак по території РФ", - зазначається в повідомленні.

Сенатор Грем також наголосив на необхідності негайних постачань зброї.

 "У нас тут є шанс впродовж наступних 60 днів, рішення, які ми ухвалимо, можуть переломити хід цієї війни на користь України", - зауважив Грем.

Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10 травня 2022 р. А вже 23 червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

За словами обох сенаторів, по завершенню свого візиту до Києва вони закликатимуть Сенат підтримати резолюцію про визнання РФ державою, яка спонсорує тероризм.

"Коли ми повернемося до США, то постараємось, щоб Сенат ухвалив цю резолюцію в цілому. Сподіваємося, це підштовхне адміністрацію до визначення Росії, як держави-спонсора тероризму - на рівні з Іраном, Сирією та Північною Кореєю", - заявив Грем.

  • 28 червня українські сили використали нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для удару по російському складу боєприпасів приблизно за 60 км від лінії фронту на підконтрольній Росії території на Луганщині.
  • 7 липня на Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертували російські вояки, їх розшукує ФСБ. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
США
HIMARS
Читайте також:
Сергій Лавров
6 липня, 2022 середа
Дисоціативний розлад: у МЗС України висміяли претензії Лаврова через "злив" розмови Путіна та Макрона
Військова повістка
6 липня, 2022 середа
Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
На фото втрати окупантів
7 липня, 2022 четвер
"Чи приречені російські танки?": BBC опублікувало висновки експертів
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.09
    Купівля 35.09
    Продаж 35.67
  • EUR
    Купівля 35.6
    Продаж 36.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 липня
09:40
окупанти
На Донеччині за добу росіяни вбили 6 цивільних, іще 21 поранили
09:38
Інфографіка
долар
Курс валют: ціна долара та євро на чорному ринку 8 липня
09:32
NASA розкритикувало Росію за використання космічної станції для пропаганди
09:17
Інфографіка
Близько 36,9 тис. військових, 1637 танків і 669 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:08
окупанти
Британська розвідка назвала ціль, куди незабаром спробують наступати російські війська на Донбасі
08:54
Дніпропетровщина
Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: пошкодили будинок і влучили в дачний масив
08:32
На Луганщині окупанти знищують села та вбивають людей для виходу на адмінмежу області, - Гайдай
08:27
Миргород
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби, жителів Миргородської громади закликали зберігати спокій
07:58
Японія
У Японії скоїли замах на експрем'єра Абе
07:50
окупанти
Окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та Спірного, мають частковий успіх поблизу Верхньокам’янського, - Генштаб ЗСУ
07:10
Велика Британія
Нового прем'єра Великої Британії можуть обрати до вересня, - FT
06:56
вибух
У Миколаєві лунають вибухи
06:49
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба висловив упевненість, що попри відставку Джонсона, Британія продовжить підтримувати Україну
06:32
Катрін Колонна, очільниця МЗС Франції
Франція запропонує посилити фінансову та гуманітарну підтримку України на саміті G20
06:01
Аніта Ананд
Канада направить Україні 39 бронетранспортерів вже цього літа
05:43
РФ штурмуватиме Краматорськ і паралельно наступатиме на Слов'янськ, — ISW
05:15
Едінсон Кавані
"Фенербахче" перед матчем з "Динамо" готується провести топ-трансфер
04:17
Донецьк. Центральна частина міста.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
04:06
Кріштіану Роналду
"Челсі" визначився зі сумою грошей, яку готовий заплатити за Роналду
03:04
"Ростов-на-Дону" та інші російські підводні човни класу Палтус озброєні ракетами Калібр, еквівалентом Томагавка
Україні загрожують 40 крилатих ракет з Чорного моря
02:35
окупант
Росія не створює нові ударні угруповання на Півдні України
02:27
гелікоптери Airbus
Українські гелікоптери атакували опорний пункт і ворожу техніку на Херсонщині
01:29
Додо
Італійський клуб домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Шахтаря" за 14,5 млн євро
00:52
обстріли Сумщина
РФ обстріляла Сумщину з кулеметів та гранатомета
00:48
Роботи Олесі Трофименко на подіумі Dior
Українська вишивальниця надихнула Dior на створення кутюрної колекції
00:29
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться
00:23
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 липня
00:15
У Донецьку горить нафтобаза
Демілітаризація рашистів: мінус три склади з боєприпасами і нафтобаза у Донецьку, - Братчук
00:01
Я був упевнений, що люди, які прийшли на мої концерти, не воюватимуть проти України, - Іван Дорн
2022, четвер
7 липня
23:57
Американські сенатори у Києві
"Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - американські сенатори у Києві
23:39
Олексій Горінов
"Можливо, з нами щось не так?". Московського депутата судитимуть за антивоєнний виступ
23:38
Навчання ВПС у Литві
Шок для місцевого населення. У Литві без попередження військові літаки влаштували навчальний повітряний бій
23:34
Прапор України на острові Зміїни
Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному, - Зеленський
23:30
Михайло Подоляк
Примітивна пропаганда. Подоляк відповів на заяву Путіну про "війну до останнього українця"
23:16
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Британія надала для безпеки і оборони України близько 2 млрд фунтів, - Зеленський
23:03
Щеплення
У Європі розгортається нова хвиля коронавірусу. Чиновники ЄС радять пропагувати бустерну дозу вакцини
22:55
Фільтраційні табори
Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів
22:42
Папа Франциск
Папа може приїхати в будь-який день. Кулеба розповів про важливість візиту Франциска в Україну
22:36
газопровод
Румунія підключилась до трубопроводу з Адріатики і тепер може постачати газ у Молдову та Україну
22:30
Електронні сигарети
РНБО спростувала інформацію про заборону в Україні електронних сигарет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV