Сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

Про це вони розповіли в інтерв’ю агентству Reuters.

"Блюменталь заявив, що підтримує подальші постачання зброї в Україну, включно із ракетними системами для HIMARS "з більшою дальністю", протикорабельні ракети Harpoon та системи протиповітряної оборони за умови, якщо Україна не використовуватиме їх для атак по території РФ", - зазначається в повідомленні.

Сенатор Грем також наголосив на необхідності негайних постачань зброї.

"У нас тут є шанс впродовж наступних 60 днів, рішення, які ми ухвалимо, можуть переломити хід цієї війни на користь України", - зауважив Грем.

Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10 травня 2022 р. А вже 23 червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

За словами обох сенаторів, по завершенню свого візиту до Києва вони закликатимуть Сенат підтримати резолюцію про визнання РФ державою, яка спонсорує тероризм.

"Коли ми повернемося до США, то постараємось, щоб Сенат ухвалив цю резолюцію в цілому. Сподіваємося, це підштовхне адміністрацію до визначення Росії, як держави-спонсора тероризму - на рівні з Іраном, Сирією та Північною Кореєю", - заявив Грем.

28 червня українські сили використали нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для удару по російському складу боєприпасів приблизно за 60 км від лінії фронту на підконтрольній Росії території на Луганщині.

7 липня на Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертували російські вояки, їх розшукує ФСБ.

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