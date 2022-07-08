Україна не використовувала HIMARS для ударів по території Росії, - Reuters
Україна не використовувала артилерійські системи HIMARS виробництва США для ударів по російських цілях за межами території України
Про це пише Reuters з посиланням на представника оборони США.
"Заяви росіян про використання HIMARS для завдавання ударів за межами території України - неправдиві", – сказав чиновник на умовах анонімності.
За його словами, українські військовослужбовці використовують ракетні артилерійські системи для ведення бою з яким зіштовхуються і "вони ефективно використовують їх у цій битві".
Видання повідомляє, що Сполучені Штати почали надавати ключову зброю Україні минулого місяця після того, як отримали запевнення від Києва, що він не використовуватиме їх для ураження цілей на території Росії, що потенційно може призвести до ескалації конфлікту.
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