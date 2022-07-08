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Україна не використовувала HIMARS для ударів по території Росії, - Reuters

8 липня, 2022 п'ятниця
21:12
війна з Росією

Україна не використовувала артилерійські системи HIMARS виробництва США для ударів по російських цілях за межами території України

Про це пише Reuters з посиланням на представника оборони США. 

"Заяви росіян про використання HIMARS для завдавання ударів за межами території України - неправдиві", – сказав чиновник на умовах анонімності. 

За його словами, українські військовослужбовці використовують ракетні артилерійські системи для ведення бою з яким зіштовхуються і "вони ефективно використовують їх у цій битві".

Видання повідомляє, що Сполучені Штати почали надавати ключову зброю Україні минулого місяця після того, як отримали запевнення від Києва, що він не використовуватиме їх для ураження цілей на території Росії, що потенційно може призвести до ескалації конфлікту. 

  • 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню. 
  • 23 червня американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. 
  • 24 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він включає 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), 18 прибережних катерів і тисячі боєприпасів. 
  • 8 липня репортер Foreign Policy повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.

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