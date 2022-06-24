HIMARS, катери, снаряди та кулемети. Пентагон оприлюднив перелік допомоги для України

Про це пише CNBC.

Згідно з повідомленням Пентагону, пакет допомоги включає наступне:

4 високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS;

36 000 патронів 105 мм;

18 тактичних машин для буксирування артилерії калібру 155 мм;

1200 гранатометів;

2000 кулеметів;

18 берегових і річкових патрульних катерів;

запчастини та інше обладнання.

Видання повідомляє, що після вторгнення Росії в Україну адміністрація президента Джо Байдена надала Україні допомоги у сфері безпеки на суму 6,1 мільярда доларів.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, сказав, що Вашингтон тісно співпрацює з Києвом, щоб визначити, які типи зброї найкраще відповідають їхнім потребам у кожному пакеті.

"Причина, чому ми робимо це так, полягає в тому, щоб ми могли підтримувати актуальність того, що відбувається на полі бою", - сказав Кірбі журналістам на брифінгу в Білому домі.

23 червня адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала виділення Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів.

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