HIMARS, катери, снаряди та кулемети. Пентагон оприлюднив перелік допомоги для України
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він включає 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), 18 прибережних катерів і тисячі боєприпасів
Про це пише CNBC.
Згідно з повідомленням Пентагону, пакет допомоги включає наступне:
- 4 високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS;
- 36 000 патронів 105 мм;
- 18 тактичних машин для буксирування артилерії калібру 155 мм;
- 1200 гранатометів;
- 2000 кулеметів;
- 18 берегових і річкових патрульних катерів;
- запчастини та інше обладнання.
Видання повідомляє, що після вторгнення Росії в Україну адміністрація президента Джо Байдена надала Україні допомоги у сфері безпеки на суму 6,1 мільярда доларів.
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, сказав, що Вашингтон тісно співпрацює з Києвом, щоб визначити, які типи зброї найкраще відповідають їхнім потребам у кожному пакеті.
"Причина, чому ми робимо це так, полягає в тому, щоб ми могли підтримувати актуальність того, що відбувається на полі бою", - сказав Кірбі журналістам на брифінгу в Білому домі.
- 23 червня адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала виділення Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів.
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