США надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $450 млн
Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала виділення Україні нового пакета військової допомоги в розмірі 450 мільйонів доларів
Про це повідомив на брифінгу спікер Міноборони США Джон Кірбі.
"США анонсувала новий пакет допомоги у розмірі 450 млн доларів, як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", - сказав Кірбі.
За його словами, пакет допомоги включає високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), боєприпаси для озброєння, яке вже було відправлено в Україну, та патрульні кораблі, для захисту українського узбережжя.
Він додав, що минулого тижня Джо Байден спілкувався із Володимиром Зеленським, і президент США зазначив, що Сполучні Штати продовжать зміцнювати оборону та підтримку України.
- 23 червня міністр оборони України повідомив, що американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.
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