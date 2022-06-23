США надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $450 млн

Про це повідомив на брифінгу спікер Міноборони США Джон Кірбі.

"США анонсувала новий пакет допомоги у розмірі 450 млн доларів, як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", - сказав Кірбі.

За його словами, пакет допомоги включає високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), боєприпаси для озброєння, яке вже було відправлено в Україну, та патрульні кораблі, для захисту українського узбережжя.

Він додав, що минулого тижня Джо Байден спілкувався із Володимиром Зеленським, і президент США зазначив, що Сполучні Штати продовжать зміцнювати оборону та підтримку України.

23 червня міністр оборони України повідомив, що американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb