Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню
Сполучені Штати Америки таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
"Народ України продовжує надихати світ своєю мужністю та рішучістю, відважно борючись за захист своєї країни та демократії від російської агресії. Сполучені Штати будуть підтримувати наших українських партнерів і продовжувати надавати Україні озброєння та обладнання для захисту", – йдеться у заяві адміністрації американського президента.
Байден підтвердив, що новий пакет військової допомоги міститиме реактивні системи залпового вогню HIMARS із бойовими боєприпасами.
- 28 травня військовий експерт Сергій Згурець заявив в ефірі Еспресо, що системи залпового вогню HIMARS та MLRS покращать якість ведення бойових дій у боротьбі з російським загарбником.
- Того ж дня газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написала, що новітні ракетні системи, зокрема HIMARS, упродовж найближчих тижнів будуть в Україні.
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