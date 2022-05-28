Системи залпового вогню HIMARS та MLRS покращать якість ведення бойових дій у боротьбі з російським загарбником, - Згурець

Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".



"Ми очікуємо ухвалення повного змісту 11-го пакету військової допомоги упродовж 2-3 тижнів. Якщо HIMARS чи MLRS увійдуть до цього пакету, то і темпи надходження цих пускових установок можуть бути від двох-трьох тижнів. Я думаю, що вже можуть тривати переговори щодо підготовки персоналу. Але знаємо, що темпи освоєння західної військової техніки українськими військовими є досить швидкими" - зазначив експерт.



Сергій Згурець нагадав, якщо на опанування французькими гаубицями "Цезар" відводилось 2-3 тижні, то Залужний написав, що українські військові роботу з ними засвоїли за декілька годин. Що говорить про те, якщо ми обираємо якісний персонал і можемо швидко опанувати сучасне західне озброєння. Відповідно, це буде стосуватися і MLRS тому, що логіка використання дуже схоже до РСЗВ (реактивна система залпового вогню - Ред.), які є на оснащенні української армії, зокрема тих же "Смерчів".



"Щодо MLRS то, якщо ми отримаємо від 50 пускових одиниць і більше, це буде надзвичайно багато. Я думаю, що у межах 50 пускових можна вести дискусію про важливий компонент суттєвого посилення наших можливостей, але окрім пускових, ще важлива кількість реактивних снарядів. Ми маємо не шкодувати ці боєприпаси, як це часто буває на лінії зіткнення по окремим типам озброєнь. Саме за рахунок вогневих можливостей здійснювати знищення російських ресурсів на значно більших дальностях, аби цим не займалися хлопці на передовій у форматі ближнього бою зі стрілецькою зброєю"- прокоментував аналітик.



Згурець зауважив, що українська війська можуть шляхом технологічних підходів зменшувати потенціал ворога, мінімізуючи втрати серед свого особового складу.



"У нас зараз є три системи РСЗВ: "Град", "Ураган" і "Смерч", з відповідними дальностями 20км, 40км і 70 км. Тобто 70 км найбільша потужність, але темпи перезаряджання дуже повільні. А у MLRS є модульне рішення, що дає вищу швидкість ведення бойових дій, а також має вищі показники точності й автоматизації процесів. Автоматичні засоби у позиціюванні цих систем, прив'язки до місцевості, поєднання з засобами розвідки, знаходиться на багато якісніше іншому рівні, який ми поки що не маємо у жодному зразку української чи ексрадянської техніки. Тобто точність, швидкість та оперативність – ці показники важливі, щоб забезпечити перевагу над російськими зразками"- пояснив військовий експерт.



Сергій Згурець підсумував, що нові системи дадуть можливості бити швидше і на дальніх відстанях, це і може показати українське військо, використовуючи американські HIMARS.

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