"РФ застосовує найважчу неядерну зброю, спалюючи людей живцем": Подоляк закликав передати Україні РСЗВ, щоб "дати відповідь нелюдам"

Про це Подоляк написав у Twitter.

У дописі радник голови ОПУ прикріпив відео роботи російської вогнеметної системи "Солнцепёк", яка стріляє термобаричними боєприпасами, що спричиняють об'ємний вибух.

"На відео - робота російської вогнеметної системи "Солнцепёк". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" - написав Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що Україна здатна самостійно деблокувати Чорне море за умови отримання американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

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