Про це він написав у твітері.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - зауважив Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента заявив, що є краща ідея, ніж "торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей".

"Світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - наголосив він.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує реактивних систем залпового вогню та авіації.

19 травня Reuters повідомив, що США можуть передати Україні ракети великої дальності для деблокади Чорного моря.

22 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна все ще відчуває нестачу важких озброєнь.

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