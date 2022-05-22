English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна здатна сама деблокувати Чорне море в разі отримання MLRS, - Подоляк

Україна здатна сама деблокувати Чорне море в разі отримання MLRS, - Подоляк

22 травня, 2022 неділя
12:40
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з РФ, а надати Україні реактивні системи залпового вогню

Про це він написав у твітері.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - зауважив Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента заявив, що є краща ідея, ніж "торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей".

"Світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - наголосив він.

  • 13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує реактивних систем залпового вогню та авіації.
  • 19 травня Reuters повідомив, що США можуть передати Україні ракети великої дальності для деблокади Чорного моря.
  • 22 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна все ще відчуває нестачу важких озброєнь.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Чорне море
РСЗВ
Офіс президента
Михайло Подоляк
деблокування
Читайте також:
нерухомість оренда
Автор Анастасія Виноградова
21 травня, 2022 субота
Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
Берлусконі
21 травня, 2022 субота
Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"
21 травня, 2022 субота
"Білоруське визвольне військо". Три білоруські батальйони об'єдналися в окремий полк ЗСУ
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
22 травня
12:42
СБУ
На Житомирщині російський агент хотів призватися до ЗСУ
12:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
12:32
американські системи ППО Patriot
В Офісі президента розповіли, якої зброї не вистачає Україні
12:16
В Енергодарі партизани підірвали російського "мера", члена ОПЗЖ Шевчика
12:04
Окупанти обстріляли 12 міст і селищ Донеччини: загинуло 6 людей, ще 10 постраждали
12:00
Сергій Ребров
Екстренер "Динамо" Ребров згадав, як отримав подарунок від Путіна
11:59
Ексклюзив
ООС, Авдіївка
Росія не може взяти Авдіївський напрямок. На "нулі" лежать десятки тіл рашистів, яких не збирає командування - військовий медик Фірсов
11:56
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ракети MLRS дадуть змогу завдавати Росії більших збитків, - військовий експерт Згурець
11:42
Порошенко закликав Туреччину задіяти ВМС для розблокування українських портів: 300 мільйонам жителів Землі загрожує голод
11:39
Павло Клімкін
Включення до санкційного списку померлого сенатора Маккейна це не просто ляп, а російська шизофренія, - Клімкін
11:38
комендантська година
На Луганщині з 23 травня послабили комендантську годину
11:21
Енергодар
В Енергодарі ведуть переговори про звільнення з полону начальника пожежно-рятувального загону Трояна, містян просять не протестувати
11:13
Азовсталь
Таких операцій ніколи в історії людства не було: Білецький розповів подробиці прориву вертольотів до захисників Маріуполя
11:06
втрати окупантів
Близько 29 050 окупантів, 1285 танків, 170 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
11:05
СБУ
"Еще одно ранение, и как раз хватит". Окупант про виплати РФ за поранення – не вистачить навіть на квартиру
10:51
пошкодили газопровід
На Запоріжжі росіяни пошкодили газопровід і спричинили чотири пожежі
10:37
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
Британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі
10:37
Після російських обстрілів на Харківщині 11 мирних жителів отримали поранення
10:25
ЗСУ українські військові
Українські військові показали відео знищення російського міномета "Тюльпан" на Луганщині
10:12
Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині
На Миколаївщині внаслідок обстрілів РФ загорілися будинки
09:56
Сєвєродонецьк, обстріли
Найближчими днями РФ кине усі сили на оточення та захоплення Сєвєродонецька, - ISW
09:37
Литва прапор
Литва припиняє імпорт газу, нафти та електрики РФ
09:35
Кім Чен Ин
У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters
09:19
діти-переселенці
В Україні понад 662 дитини постраждали від повномасштабного вторгнення РФ
08:58
Сєвєвродонецьк, обстріли
Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції
08:38
Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування
На Запоріжжі ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру, є постраждалі
08:35
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган назвав Столтенбергу умови, за яких Туреччина розблокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
08:22
Траса Київ - Одеса
Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - голова Одеської ОВА
07:51
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
07:31
знищена техніка окупантів
На Донеччині та Луганщині відбито дев’ять атак російських окупантів, ворог зазнав збитків у техніці, – Генштаб ЗСУ
06:56
Бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП
06:37
світло
Через бойові дії в Україні без світла залишаються 675 населених пунктів
05:47
свічка
На війні загинув вихованець львівських "Карпат"
05:12
геноцид рф вбивство
У Донецькій області РФ вбила ще 7 мирних жителів
04:42
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила на 22 травня один додатковий евакуаційний потяг
04:34
Анатолій Тимощук і Надія Навроцька
Тимощук звик жити розкішно, а якщо скаже про війну, то потрібно буде одразу виїжджати з Росії, - Ребров
03:47
Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда перебуває в Україні, виступить перед Радою
03:33
море військовий корабель
У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів та 2 носія ракет, - ОК "Південь"
02:41
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На Півдні росіяни вимагають $1000 в українців, які хочуть евакуюватись з окупованої території
02:23
Кіліан Мбаппе
Трансферна сага завершена: Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV