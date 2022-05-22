Україна здатна сама деблокувати Чорне море в разі отримання MLRS, - Подоляк
Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з РФ, а надати Україні реактивні системи залпового вогню
Про це він написав у твітері.
"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - зауважив Михайло Подоляк.
Радник голови Офісу президента заявив, що є краща ідея, ніж "торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей".
"Світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - наголосив він.
- 13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує реактивних систем залпового вогню та авіації.
- 19 травня Reuters повідомив, що США можуть передати Україні ракети великої дальності для деблокади Чорного моря.
- 22 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна все ще відчуває нестачу важких озброєнь.
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