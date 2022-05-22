В Офісі президента розповіли, якої зброї не вистачає Україні
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна все ще відчуває нестачу важких озброєнь
Про це він повідомив у telegram.
За його словами, Україні потрібно більше важких озброєнь.
"Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпаси. Ми досі чекаємо на реактивні системи залпового вогню MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень", - написав Єрмак.
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9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
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