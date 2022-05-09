Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"ПІДПИСАНО: Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року", - написала у Twitter пресасістент Білого дому Ангела Перез.

Документом узгоджено спрощену процедуру надання військової допомоги Україні під час війни з Росією. В тексті законопроєкту йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних виробів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Ленд-ліз дозволяє США постачати озброєння і техніку безпосередньо американського виробництва. Військова допомога надається без попередньої оплати; оплата за поставки проводиться після війни, або після війни повертається справна техніка та озброєння.

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Раніше Америка вже робила такий крок. Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року. Започаткована процедура lend lease, тобто "передання в оренду чи у борг", передбачала, що американці в стислі терміни передають військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США. До таких країн спочатку входили Велика Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.

7 квітня сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.

28 квітня палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.

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