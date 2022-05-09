Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"ПІДПИСАНО: Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року", - написала у Twitter пресасістент Білого дому Ангела Перез.
Документом узгоджено спрощену процедуру надання військової допомоги Україні під час війни з Росією. В тексті законопроєкту йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних виробів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.
Ленд-ліз дозволяє США постачати озброєння і техніку безпосередньо американського виробництва. Військова допомога надається без попередньої оплати; оплата за поставки проводиться після війни, або після війни повертається справна техніка та озброєння.
Читайте також: Результатів ленд-лізу доведеться чекати довго, – військовий експерт Михайло Жирохов
Раніше Америка вже робила такий крок. Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року. Започаткована процедура lend lease, тобто "передання в оренду чи у борг", передбачала, що американці в стислі терміни передають військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США. До таких країн спочатку входили Велика Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.
- 7 квітня сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.
- 28 квітня палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.94Продаж 33.8
- Актуальне
- Важливе