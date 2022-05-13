Україна потребує ракетних систем залпового вогню та авіації, - Кулеба після зустрічі з міністрами G7

Про це він сказав на полях зустрічі G7, на яку запросили Україну і Молдову, повідомляє ЄП.

"Востаннє на зустрічі G7 я просив про три речі: зброю, зброю і ще раз зброю. З того часу ситуація покращилася завдяки постачанням гаубиць із США і деяких європейських країн", - сказав він.

Кулеба додав, що постачання має продовжитися, щоб Україна мала інструменти для перемоги над РФ. За його словами, Україна потребує ракетних систем залпового вогню. Міністр зазначив, що йде обговорення з країнами G7 щодо надання цих систем.

"Друга прогалина, яку треба заповнити - це авіація. Це питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з РСЗВ, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми", - сказав Кулеба.