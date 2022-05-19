Про це повідомляє Reuters.

Джерела інформагентства розповіли, що США розглядають або для прямого постачання в Україну, або шляхом передачі з європейських країн два типи потужних протикорабельних ракет - Harpoon виробництва Boeing та Naval Strike Missile виробництва Kongsberg, Raytheon Technologies.

Україна вже просила у США ракети, які можуть відтіснити російський флот від портів у Чорному морі, що дозволить відновити постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції по всьому світу. Однак у Штатах говорили про перешкоди у наданні потужнішої зброї великої дальності в Україну, посилаючись на необхідність тривалого навчання, труднощі з обслуговуванням обладнання чи побоювання, що американське озброєння може бути захоплене російськими військами.

Однією з проблем, які заважають Україні отримати ракети, обмежена доступність платформ для запуску Harpoon з берега — за словами кількох чиновників, це технічно складне рішення — оскільки в основному це ракета морського базування.

Однак двоє американських чиновників заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, які включали б зняття пускових установок з американських кораблів і передачу їх Україні

Браян Кларк, військово-морський експерт Інституту Гудзона, сказав, що від 12 до 24 протикорабельних ракет Harpoon, з радіусом дії понад 100 км було б достатньо, щоб загрожувати російським кораблям. "Якщо Путін впиратиметься, Україна може змусити його вивести найбільші російські кораблі, оскільки їм ніде сховатися в Чорному морі", - сказав Кларк. При цьому експерт уточнив, що, за даними міністерства оборони Великої Британії, у Чорному морі перебувають близько 20 кораблів ВМС Росії, включно з підводними човнами.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує ракетних систем залпового вогню та авіації.

10 травня з'явилося повідомлення, що німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні.

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