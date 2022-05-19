English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Harpооn та Naval Strike Missile. США можуть передати Україні ракет великої дальності для деблокади Чорного моря – Reuters

Harpооn та Naval Strike Missile. США можуть передати Україні ракет великої дальності для деблокади Чорного моря – Reuters

19 травня, 2022 четвер
22:02
війна з Росією Старт ракети Harpооn

Білий дім працює над тим, щоби передати сучасні протикорабельні ракети для українських винищувачів, щоби допомогти подолати блокаду Чорного моря Росією

Про це повідомляє Reuters.

Джерела інформагентства розповіли, що США розглядають або для прямого постачання в Україну, або шляхом передачі з європейських країн два типи потужних протикорабельних ракет - Harpoon виробництва Boeing та Naval Strike Missile виробництва Kongsberg, Raytheon Technologies.

Україна вже просила у США ракети, які можуть відтіснити російський флот від портів у Чорному морі, що дозволить відновити постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції по всьому світу. Однак у Штатах говорили про перешкоди у наданні потужнішої зброї великої дальності в Україну, посилаючись на необхідність тривалого навчання, труднощі з обслуговуванням обладнання чи побоювання, що американське озброєння може бути захоплене російськими військами.

Однією з проблем, які заважають Україні отримати ракети, обмежена доступність платформ для запуску Harpoon  з берега — за словами кількох чиновників, це технічно складне рішення — оскільки в основному це ракета морського базування.

Однак двоє американських чиновників заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, які включали б зняття пускових установок з американських кораблів і передачу їх Україні

Браян Кларк, військово-морський експерт Інституту Гудзона, сказав, що від 12 до 24 протикорабельних ракет Harpoon, з радіусом дії понад 100 км було б достатньо, щоб загрожувати російським кораблям. "Якщо Путін впиратиметься, Україна може змусити його вивести найбільші російські кораблі, оскільки їм ніде сховатися в Чорному морі", - сказав Кларк. При цьому експерт уточнив, що, за даними міністерства оборони Великої Британії, у Чорному морі перебувають близько 20 кораблів ВМС Росії, включно з підводними човнами.

  • 13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами G7 заявив, що Київ потребує ракетних систем залпового вогню та авіації.
  • 10 травня з'явилося повідомлення, що німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Новини
США
зброя для України
Читайте також:
18 травня, 2022 середа
Уряд розширив перелік громадян, які мають право на виплати у 2,5 тис. грн від міжнародних гуманітарних організацій
Данило Лубківський
18 травня, 2022 середа
Мета Путіна - знищення України, - дипломат Лубківський про реакцію Кремля на вступ Фінляндії та Швеції у НАТО
окупанти рф
18 травня, 2022 середа
Росія може оточити Одесу, залучивши Придністровʼя та морський десант з острова Зміїний, - військовий аналітик Самусь
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.88
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
19 травня
22:20
переговори України з Росією
Росія обрала війну, а не переговори - Дмитро Кулеба
22:16
На фото презентація фільму "Маріуполіс 2"
У Каннах відбулася прем'єра документального фільму вбитого литовського режисера "Маріуполіс 2"
21:34
На фото знищена будівля музею Григорія Сковороди
Внаслідок обстрілу на Харківщині загинув один чоловік, ще 5 людей поранені, серед них дитина
21:33
Залужний
Генерал Залужний на засіданні комітету НАТО: Говорили про успішні операції ЗСУ, високоточне далекобійне озброєння та системи ППО і ПРО для України
21:33
Святослав "Калина" Паламар
"Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати", – Паламар із території Азовсталі
21:26
Ентоні Блінкен
Держсекретар США звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї
21:25
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путін розгублений та дезорієнтований через провальний план, який веде до його знищення, - генерал Маломуж
21:05
Марк Міллі
Керівники Генштабів США та Росії провели телефонну розмову вперше після 24 лютого
21:02
Саулі Нійністе
Потрапивши до НАТО, дбатимемо про безпеку Туреччини, - президент Саулі Нійністе
20:58
На фото Ріанна та A$AP Rocky
Співачка Ріанна народила первістка, - ЗМІ
20:57
Еммануель Макрон
Війна в Україні може поширитись на сусідні країни, – Макрон
20:42
Сенат США
Сенат США з другої спроби схвалив надання Україні допомоги в розмірі $40 млрд
20:35
Крістіан Лінднер
Попереду стагфляція. Міністр фінансів ФРН пророкує повернення світової економіки у 70-і роки, - Bloomberg
20:22
Європарламент
Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів Росії в Україні
20:12
Twitter боротиметься з дезінформацією щодо війни в Україні
20:12
Президент Литви Ґітанас Науседа з дружиною у вишиванках
"Сила – це те, що сьогодні посилає Україні Литва": Науседа з дружиною вдягнули українські вишиванки
20:10
Єнс Столтенберг
Війна може тривати довго, - генеральний секретар НАТО
20:01
Японія
Японія додатково надасть Україні фінансову допомогу на суму $300 млн
19:52
Словаччина Україна
8 тисяч біженців з України знайшли роботу у Словаччині, - міністр праці
19:40
Ексклюзив
Роман Костенко
Путін набирає молодих офіцерів замість профнепридатних старих генералів, - полковник СБУ Костенко
19:09
Сєвєродонецьк
У Сєвєродонецьку через обстріли загинули 12 людей, ще 40 зазнали поранень
19:02
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
Основні зусилля противник зосередив на Донецькому напрямку, проте без особливого успіху, - Генштаб
18:47
Ексклюзив
Мирослава Гонгадзе
Понад 70% американців підтримують надання зброї Україні, - Мирослава Гонгадзе
18:34
Денис Шмигаль
Для нас це так само важливо, як і зброя, – Шмигаль закликав G7 надати Україні термінове фінансування
18:32
Олексій Данілов
"Закінчиться війна - буде вся свобода слова": Данілов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2
18:31
На фото вихованці Луганського обласного будинку дитини № 2
Діти-біженці з Луганщини відзначили День вишиванки в Словенії
18:28
Джо Байден
Байден: Фінляндія і Швеція відповідають усім вимогам НАТО, з нетерпінням чекаю можливості назвати їх членами Альянсу
18:24
Ексклюзив
Мая Санду
Заява Санду про виведення військ РФ із Придністров'я - це намагання закріпити статус Молдови щодо руху в ЄС, - політичний аналітик Чобану
18:13
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На блокпостах у Запоріжжі окупанти не випускають автомобілі: черга вже у понад 1000 машин
18:09
На Харківщині окупанти зґвалтували дев'ятимісячну дівчинку, 9-річних дівчат, 10-річних хлопчиків і літніх чоловіків, - Денісова
18:07
Борис Джонсон
Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,3 млрд фунтів, - Джонсон
17:59
Анонс
Український гурт Green Silence у проєкті Voices from U на Еспресо о 23:00
17:49
ЗСУ звільнили
На Харківщині від 5 травня українські захисники звільнили 23 населених пункти від окупантів
17:34
Меморандум про співпрацю Мінінфраструктури зі США
Нові локомотиви, модернізація залізниці та автошляхів. Україна і США підписали Меморандум про транспортне співробітництво
17:34
На фото біженці з України, які зустрілись з Джонсоном
З початку війни до Великої Британії прибули понад 50 тис. українських біженців, країна видала понад 100 тис. віз
17:33
Олексій Громов
У Росії лише за тиждень згоріли п'ять військкоматів, – Генштаб ЗСУ
17:29
Бойова вишиванка
У Черкасах створили бойову вишиванку: аналогів їй у світі немає
17:19
Оновлено
Вадим Шишимарін
Суд над російським окупантом Шишимаріним продовжиться 20 травня
17:08
Суд над окупантами, що обстрілювали Харківщину
На Полтавщині судять двох російських окупантів, які обстрілювали житлові квартали Харківщини
17:07
евакуація з Маріуполя до рф
З Маріуполя до фільтраційного табору 18 травня окупанти доставили 127 людей, зокрема 12 дітей, - радник мера
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV