Німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні

Про це повідомляє DW.

За словами голови Rheinmetall Арміна Паппергера, концерн підготує до відправки перші переоснащені БМП Marder вже за три тижні. Наразі виробник очікує на остаточне рішення німецького уряду, який має схвалити постачання бронетранспортерів

Він зауважив, що Rheinmetall має в своєму розпорядженні запаси машин Marder, що були у використанні та можуть бути переоснащені для участі в бойових діях.

"Чотири тижні тому ми вже розпочали ремонт, хоча конкретних замовлень поки що немає. Тож ми діємо на свій страх і ризик", - сказав Паппергер.

Він додав, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall міг би надати 100 БМП.

Наразі уряд ФРН ще не ухвалив остаточного рішення щодо відправки в Україну деяких видів озброєнь, таких як танки Leopard та БМП Marder.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до БМП Marder.

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