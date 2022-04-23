Концерн Rheinmetall звернувся до уряду Німеччини за дозволом на постачання 100 БМП Marder до України, - Welt am Sonntag

Про це повідомляє DW.

За даними Welt am Sonntag, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім канцлера Олафа Шольца, входять міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції.

Найближчими днями цей орган має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини до України. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку повномасштабної російської агресії.

Rheinmetall Landsysteme готовий продати БМП Marder Україні в найкоротші терміни та заявив, що першу партію техніки може поставити протягом кількох тижнів.

20 квітня заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.

20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки

22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.

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