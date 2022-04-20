У Бундесвері пояснили, чому відмовили Україні в постачанні БМП Marder
Заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО
Про це повідомляє DW.
За його словами, ФРН не постачатиме важке озброєння Києву, аби не підірвати боєздатність Сил швидкого реагування НАТО.
"Щоб підтримувати військову міць, а також проводити навчання, нам потрібні системи озброєнь. БМП Marder необхідна для виконання різних зобов'язань у складі формувань Північноатлантичного альянсу. Якщо Marder буде направлено Києву, у Бундесверу не залишиться нічого для Сил швидкого реагування НАТО, якщо буде потрібна підтримка", - сказав Лаубенталь.
Він додав, що у ФРН не буде можливості брати участь у бойовій групі у Словаччині та реагувати на непередбачені ситуації.
- 11 квітня голова правління концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що Україні можуть передати до 60 БМП типу Marder.
- 19 квітня Олаф Шольц заявив, що Німеччина вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів, але працює з приватними виробниками, щоб допомогти Києву.
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