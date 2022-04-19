Німеччина вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів, але працює з приватними виробниками, щоб допомогти Києву, - Шольц
За словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні, але через виробників зброї
Про це пише CNN.
"Ми маємо намір оплатити ці поставки зброї", - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні.
"Зброя значного впливу" вже доставлена в Україну, сказав він, додавши, що Німеччина допоможе співпрацювати з виробниками зброї для забезпечення Києва протитанковою та протиповітряною обороною.
"Ми готові зробити все можливим для України", - додав він.
У п'ятницю Шольц заявив, що його уряд збільшить витрати країни на військову допомогу у 2022 році до 2,16 мільярдів доларів, значна частина з яких піде Україні.
Партнери по коаліції та опозиція критикують Шольца за його "нерішучість" і "відсутність лідерства" перед українськими вимогами щодо важкої зброї для боротьби з російською агресією.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити обстріли українських міст
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе