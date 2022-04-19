Німеччина вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів, але працює з приватними виробниками, щоб допомогти Києву, - Шольц

Про це пише CNN.

"Ми маємо намір оплатити ці поставки зброї", - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні.

"Зброя значного впливу" вже доставлена ​​в Україну, сказав він, додавши, що Німеччина допоможе співпрацювати з виробниками зброї для забезпечення Києва протитанковою та протиповітряною обороною.

"Ми готові зробити все можливим для України", - додав він.

У п'ятницю Шольц заявив, що його уряд збільшить витрати країни на військову допомогу у 2022 році до 2,16 мільярдів доларів, значна частина з яких піде Україні.

Партнери по коаліції та опозиція критикують Шольца за його "нерішучість" і "відсутність лідерства" перед українськими вимогами щодо важкої зброї для боротьби з російською агресією.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити обстріли українських міст

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