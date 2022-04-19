Шольц закликав Путіна зупинити війну проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити обстріли українських міст
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Росія не повинна виграти цю війну", - заявив Шольц.
Німецький канцлер закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська з України.
"Припиніть цю жахливу війну", - додав він.
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