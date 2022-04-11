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Німецьке підприємство Rheinmetall готове надати Україні 50 танків та 60 БМП
11 квітня голова правління концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що Україні можуть передати 50 танків Leopard 1. Для відправлення необхідно дозвіл уряду Німеччини
Про це повідомляє Deutsche Welle.За його словами, Rheinmetall може надати Збройним силам України до 50 танків Leopard 1 із старих запасів армій інших країн. Наразі проводиться оцінка стану цієї техніки. Він зазначив, що українським солдатам знадобиться лише кілька днів, щоб навчитися користуватися танками Leopard 1.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt, є також можливість поставок до 60 БМП типу Marder.
Видання повідомляє, що концерн може доставити перші танки за шість тижнів, а решту протягом наступних трьох місяців через свою дочірню компанію Rheinmetall Italia, якщо отримає зелене світло від німецького уряду.
- Також ми повідомляли, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про необхідність надання Україні важкого озброєння. Відповідну заяву Бербок зробила сьогодні, 11 квітня, перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі.
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