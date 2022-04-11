Не час для відмовок: Очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала надати Україні важке озброєння

Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву Бербок зробила сьогодні, 11 квітня, перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі.

"Ці жахливі кадри, ці жахіття, які ми бачимо щодня, дають зрозуміти, що Україна потребує військової підтримки, щоб захистити себе. Ясно одне - Україні потрібна військова техніка насамперед важке озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматизму, насамперед, коли йдеться про запчастини та навчання", - сказала Бербок.

Вона додала, що ЄС надасть на закупівлю озброєнь для України додаткові 500 млн євро.

Бербок також наголосила на важливості збереження всіх доказів російських воєнних злочинів та зазначила, що Німеччина виділить 1 млн євро, аби в Україні могли працювати слідчі Міжнародного кримінального суду.

11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.

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