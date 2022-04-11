Москва розгортає масштабну дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї до України, - Кулеба

Про це Кулеба повідомив у twitter.

За його словами, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків.

"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", - закликав Кулеба.



Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

9 квітня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні військову техніку на суму понад 100 млн фунтів, зокрема, відправить більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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