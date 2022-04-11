Москва розгортає масштабну дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї до України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України
Про це Кулеба повідомив у twitter.
За його словами, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків.
"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", - закликав Кулеба.
- 9 квітня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні військову техніку на суму понад 100 млн фунтів, зокрема, відправить більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
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