Велика Британія відправить в Україну нову партію ПЗРК Starstreak і протитанкової зброї на суму у 100 млн фунтів, - Борис Джонсон

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні, повідомляє Європейська правда.

За словами Джонсона, пакет оборонної допомоги також включатиме додатково 800 протитанкових ракет та високоточних боєприпасів.

У новий британський пакет також входять каски, прилади нічного бачення та бронежилети.

Однак Джонсон сказав, що Захід не зможе задовольнити всі заявки на озброєння, подані Україною, бо "недоцільно" було б постачати частину цього обладнання Києву.

На запитання, чи відправить Британія до Києва свої танки та бронетехніку, Джонсон відповів: "Я думаю, що важливо, щоб ми давали обладнання, яке справді корисне та експлуатується українцями, це наше міркування. Можливо, було б корисніше підтримати українців, дозволивши деяким із колишніх країн Варшавського договору постачати частину своєї бронетехніки".

Шольц погодився з Джонсоном, заявивши, що союзники "завжди повинні дивитися на те, що можна ефективно використати".

"Справа в тому, що ми намагаємося постачати зброю, яка корисна і може бути добре використана... успіхи, яких досі досягла українська армія, показують, що це особливо ефективна зброя: протитанкові засоби, зенітні засоби, боєприпаси", - сказав він.

Офіційний Лондон не хоче нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з української території й судитиме Росію за її діями, а не словами

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