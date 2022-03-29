Велика Британія хоче "повного виведення" російських військ з України, - речник Джонсона
Офіційний Лондон не хоче нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з української території й судитиме Росію за її діями, а не словами
Про це заявив речник глави британського уряду, - повідомляє CNN.
Прессекретар британського прем'єр-міністра заявив, що Великобританія хоче повного виведення російських військ з території України. Така заява з'явилася у відповідь на рішення Москви "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.
"Великобританія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами", - сказав прессекретар Бориса Джонсона.
Разом з тим, у Британії визнали, що російські обстріли навколо Києва скоротилися, додали в заяві.
- Нагадаємо, Борис Джонсон 29 березня заявив, що припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії.
- 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
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