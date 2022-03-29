Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії, - Джонсон
Тиск на Путіна слід посилити майбутніми економічними заходами і наданням військової допомоги Україні, щоб Росія повністю змінила курс
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, - інформує Reuters.
На зустрічі з міністрами Кабінету Джонсон сказав, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для того, щоб спровокувати скасування британських санкцій. Він наполягає на продовженні санкційної політики проти Росії і на подальшій військовій та економічній підтримці України.
- Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
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