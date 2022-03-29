Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, - інформує Reuters.



На зустрічі з міністрами Кабінету Джонсон сказав, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для того, щоб спровокувати скасування британських санкцій. Він наполягає на продовженні санкційної політики проти Росії і на подальшій військовій та економічній підтримці України.

Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.