Російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Про це повідомило пропагандистське ЗМІ росіян РИА Новости, передає Еспресо. TV.

"Російська делегація за підсумками першого дня стамбульських переговорів оголошує про два кроки щодо деескалації конфлікту назустріч Україні: у військовій сфері – кардинальне скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах; у політичній сфері – можливість зустрічі Путіна та Зеленського одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, позаблоковий статус, вступ до ЄС, зброя від країн-гарантів і закриття неба: Україна на перемовинах із РФ запропонувала нову систему безпеки

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb