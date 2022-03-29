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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

29 березня, 2022 вiвторок
15:12
війна з Росією Окупанти

Також росіяни не виключають можливості зустрічі президентів обох країн

Про це повідомило пропагандистське ЗМІ росіян РИА Новости, передає Еспресо. TV.

"Російська делегація за підсумками першого дня стамбульських переговорів оголошує про два кроки щодо деескалації конфлікту назустріч Україні: у військовій сфері – кардинальне скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах; у політичній сфері – можливість зустрічі Путіна та Зеленського одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС", - йдеться у повідомленні.

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