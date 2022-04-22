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Основне завдання НАТО - уникнути прямої конфронтації із Росією, - Шольц

22 квітня, 2022 п'ятниця
18:49
Світ Олаф Шольц

У своєму інтервʼю для Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив свою нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння

Про це повідомляє Reuters.

"НАТО має уникати прямого військового зіткнення із Росією, бо це може призвести до Третьої світової війни", - заявив Шольц.

За попередніми даними, канцлер Німеччини Олаф Шольц останнім часом зазнає все більшої критики всередині Німеччини та за кордоном за очевидне небажання його уряду постачати Україні важке озброєння, таке як танки та гаубиці, що могли б допомогти ЗСУ відбити російські атаки.

При цьому інші західні країни-союзники навпаки посилюють поставки.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, доставка танків може призвести до ядерної війни, він сказав, що немає жодного зводу правил, який би вказував, за яких умов Німеччину можна починати вважати стороною війни.

"Тому якнайважливіше, щоб ми дуже уважно розглядали кожен крок і тісно координували один з одним. Для мене першочерговим пріоритетом є уникнення ескалації конфлікту в бік НАТО. Тому я не зосереджуюся на опитуваннях і не дозволяю дратувати себе пронизливими дзвінками. Наслідки помилки можуть бути драматичними", - сказав Шольц.

Це був відступ від його попередніх заяв на цю тему. Раніше канцлер акцентував увагу на тому, що власні військові запаси Німеччини занадто виснажені, щоб відправити будь-яке важке озброєння на поле бою. Одночасно з тим німецька промисловість заявляла, що зброю буде просто важко ввести в експлуатацію.

На запитання, чому він не пояснює загрозою ядерної війни небажання свого уряду поставляти в Україну зброю, Шольц відповів, що такі "спрощення" справі не допомагають.

Окремо канцлер Німеччини захищав своє рішення не припиняти у терміновому порядку німецький імпорт російського газу у відповідь на повномасшабне вторгнення РФ в Україну.

"Я абсолютно не бачу, як газове ембарго завершило б війну. Якби Путін був відкритим для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну. По-друге, ви так кажете, ніби це стосується грошей. Але йдеться про те, щоб уникнути драматичної економічної кризи та втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не відчинять свої двері", - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини також наголосив, що газове ембарго матиме значні наслідки не лише для Німеччини, а й для Європи та для майбутнього фінансування відбудови України.
 

  • Нагадаємо, що у Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Шольца щодо постачання в Україну важкого озброєння
  • До того, 19 квітня Шольц повідомив, що Німеччина вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів

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Новини
Німеччина
війна з Росією
reuters
ембарго Росії
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