Канцлера Німеччини можуть усунути з посади через нерішучість у питанні поставок зброї в Україну, - Spiegel

Про це пише Spiegel.

Опозиція може скористатися цим і висловити йому недовіру, порушивши у Бундестазі питання про додаткове озброєння України.

"Суперечки про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій дедалі частіше висловлюють своє незадоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України здаються більш нагальними", - повідомляє видання.

Видання резюмує, що фактично це визначає питання довіри до Шольця більшості у Бундестазі, а значить, що українське питання може призвести до його відставки.

Нагадаємо, напередодні лідер Німеччини заявив країна вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів, але працює з приватними виробниками, щоб допомогти Києву.

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