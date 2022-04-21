Канцлера Німеччини можуть усунути з посади через нерішучість у питанні поставок зброї в Україну, - Spiegel
У Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання в Україну важкого озброєння
Про це пише Spiegel.
Опозиція може скористатися цим і висловити йому недовіру, порушивши у Бундестазі питання про додаткове озброєння України.
"Суперечки про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій дедалі частіше висловлюють своє незадоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України здаються більш нагальними", - повідомляє видання.
Видання резюмує, що фактично це визначає питання довіри до Шольця більшості у Бундестазі, а значить, що українське питання може призвести до його відставки.
- Нагадаємо, напередодні лідер Німеччини заявив країна вичерпала зброю, яку може надати Україні зі своїх запасів, але працює з приватними виробниками, щоб допомогти Києву.
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