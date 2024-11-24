Медведєв: потенційно ми можемо передати свої ядерні технології ворогам США
В контексті удару ракетою "Орешник" по Дніпру заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент країни агресорки Дмитро Медведєв виступив з новими погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу
Їх викликано появою у західній пресі матеріалів на тему здатності України повернути собі ядерний статус. Свої погрози з цього приводу Медведєв оприлюднив у телеграмі в неділю, 24 листопада 2024 року.
"Західні ЗМІ навперебій пропонують США наділити Україну атомною зброєю. Чудова думка, особливо у світлі нової доктрини ядерного стримування Росії. Залишається ще подумати, кому потенційно з ворогів США ми могли б передати свої ядерні технології", - зазначив колишній президент РФ.
Яких саме "ворогів США" він мав на увазі, Медведєв уточнювати не став.
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Також він звернувся до Європи.
"Європа міркує, які збитки система ("Орешник" - ред.) може заподіяти, якщо головки будуть ядерними, чи можна таки збити ці ракети і як швидко ракети досягнуть столиць Старого Світу. Відповідь: збитки неприйнятні, збити сучасними засобами неможливо і йдеться про хвилини. Бомбосховища не допоможуть, тому надія лише на те, що добра Росія попереджатиме про запуски заздалегідь", - заявив Медведєв.
- Нещодавно російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.
- Після цього, 21 листопада о 05:17 ранку, РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. При цьому шість ударних частин ракети ядерного боєзаряду не містили. Пошкоджено було завод "Південмаш".
- Коли про удар по Дніпру стало відомо, Путін виступив зі зверненням.
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