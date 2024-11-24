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Медведєв: потенційно ми можемо передати свої ядерні технології ворогам США

Анатолій Буряк
24 листопада, 2024 неділя
19:43
Війна з Росією Дмитро Медведєв

В контексті удару ракетою "Орешник" по Дніпру заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент країни агресорки Дмитро Медведєв виступив з новими погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу

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Їх викликано появою у західній пресі матеріалів на тему здатності України повернути собі ядерний статус. Свої погрози з цього приводу Медведєв оприлюднив у телеграмі в неділю, 24 листопада 2024 року.

"Західні ЗМІ навперебій пропонують США наділити Україну атомною зброєю. Чудова думка, особливо у світлі нової доктрини ядерного стримування Росії. Залишається ще подумати, кому потенційно з ворогів США ми могли б передати свої ядерні технології", - зазначив колишній президент РФ.

Яких саме "ворогів США" він мав на увазі, Медведєв уточнювати не став.

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Також він звернувся до Європи.

"Європа міркує, які збитки система ("Орешник" - ред.) може заподіяти, якщо головки будуть ядерними, чи можна таки збити ці ракети і як швидко ракети досягнуть столиць Старого Світу. Відповідь: збитки неприйнятні, збити сучасними засобами неможливо і йдеться про хвилини. Бомбосховища не допоможуть, тому надія лише на те, що добра Росія попереджатиме про запуски заздалегідь", - заявив Медведєв.

  • Нещодавно російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.
  • Після цього, 21 листопада о 05:17 ранку, РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. При цьому шість ударних частин ракети ядерного боєзаряду не містили. Пошкоджено було завод "Південмаш".
  • Коли про удар по Дніпру стало відомо, Путін виступив зі зверненням.

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Дмитро Медведєв
зброя
Технології
російська армія
ядерна зброя
ядерна програма
Росія-НАТО
ядерна бомба
Росія - США
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