Медведєв: потенційно ми можемо передати свої ядерні технології ворогам США

Їх викликано появою у західній пресі матеріалів на тему здатності України повернути собі ядерний статус. Свої погрози з цього приводу Медведєв оприлюднив у телеграмі в неділю, 24 листопада 2024 року.

"Західні ЗМІ навперебій пропонують США наділити Україну атомною зброєю. Чудова думка, особливо у світлі нової доктрини ядерного стримування Росії. Залишається ще подумати, кому потенційно з ворогів США ми могли б передати свої ядерні технології", - зазначив колишній президент РФ.

Яких саме "ворогів США" він мав на увазі, Медведєв уточнювати не став.

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Також він звернувся до Європи.

"Європа міркує, які збитки система ("Орешник" - ред.) може заподіяти, якщо головки будуть ядерними, чи можна таки збити ці ракети і як швидко ракети досягнуть столиць Старого Світу. Відповідь: збитки неприйнятні, збити сучасними засобами неможливо і йдеться про хвилини. Бомбосховища не допоможуть, тому надія лише на те, що добра Росія попереджатиме про запуски заздалегідь", - заявив Медведєв.