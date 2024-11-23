Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає

Про це зазначили в німецькому виданні Bild.

Промова Путіна в четвер, 21 листопада, щодо випробування російської ракетної системи "Орешник", тривала 7 хвилин 45 секунд. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що протягом звернення диктатор жодного разу не поворухнув руками або пальцями. За словами експерта, руки "були ніби приклеєні до столу".

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Рьопке зазначив, що раніше під час промов Путін часто жестикулював. Тому можливо, цього разу знерухомлені руки диктатора "прималювали" до тіла.

У виданні припустили, що це могли зробити через хворобу диктатора або для того, щоб приховати його хвилювання. Там також зазначили, що вже наступного дня на нараді з керівництвом міноборони Путін перебирав пальцями листки з промовою і зрідка жестикулював.