Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає
Очільник Кремля Володимир Путін під час звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками, що може свідчити про відеомонтаж
Про це зазначили в німецькому виданні Bild.
Промова Путіна в четвер, 21 листопада, щодо випробування російської ракетної системи "Орешник", тривала 7 хвилин 45 секунд. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що протягом звернення диктатор жодного разу не поворухнув руками або пальцями. За словами експерта, руки "були ніби приклеєні до столу".
Читайте також: Путін хоче вплинути на Трампа та виторгувати більше: військовий експерт про запуск ракети нового типу
Рьопке зазначив, що раніше під час промов Путін часто жестикулював. Тому можливо, цього разу знерухомлені руки диктатора "прималювали" до тіла.
У виданні припустили, що це могли зробити через хворобу диктатора або для того, щоб приховати його хвилювання. Там також зазначили, що вже наступного дня на нараді з керівництвом міноборони Путін перебирав пальцями листки з промовою і зрідка жестикулював.
- Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру.
- Актуальне
- Важливе