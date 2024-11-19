Путін затвердив нову ядерну доктрину
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Так, відповідний документ Володимир Путін підписав 19 листопада 2024 року.
З ядерної доктрини випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент РФ. Водночас агресія проти Росії будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку.
Крім цього, РФ може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності себе і Білорусії. Серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти країни.
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