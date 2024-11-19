Путін затвердив нову ядерну доктрину

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Так, відповідний документ Володимир Путін підписав 19 листопада 2024 року.

З ядерної доктрини випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент РФ. Водночас агресія проти Росії будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку.

Крім цього, РФ може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності себе і Білорусії. Серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти країни.