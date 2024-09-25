"Право застосувати зброю в разі агресії щодо Білорусі": Путін запропонував зміни в ядерну доктрину
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 25 вересня, запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ
Про це повідомляє сайт Кремля.
Під час засідання постійної наради ради безпеки РФ з питань ядерного стримування (яке вперше було публічним) Путін зазначив, що одним з головних питань порядку денного є оновленням Основ державної політики в галузі ядерного стримування, або ж ядерної доктрини. Низка уточнень стосується визначення умов застосування ядерної зброї, – заявив Путін.
Зокрема, підставою для ядерної відповіді Росії Путін назвав "критичну загрозу суверенітету РФ та звичайній зброї".
"В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", – сказав Путін.
Також він запропонував зафіксувати в доктрині умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Зокрема, ядерну відповідь може спричинити "достовірна інформація про старт у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу".
"Маю на увазі літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати", – уточнив кремлівський диктатор.
"Залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави. З білоруською стороною, з президентом Білорусі всі ці питання узгоджені. Навіть якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", – додав він.
Путін зазначив, що Росія завжди "дуже відповідально" підходила до таких питань і "усвідомлюючи, яку колосальну силу має ця зброя, прагнули зміцнити міжнародно-правову базу глобальної стабільності, не допустити "розповзання" ядерних озброєнь та їхніх компонентів".
"Сьогодні ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки нашої держави та громадян, інструментом підтримки стратегічного паритету та балансу сил у світі", – сказав диктатор.
- Пропозиції Путіна прозвучали в час, коли у США триває 79-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час виступу президент Володимир Зеленський, зокрема, заявив, що РФ планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення
- Також триває активна дискусія щодо дозволу Україні від союзників бити західною зброєю вглиб Росії. 19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання такого дозволу. А міністр закордонних справ Польща Радослав Сікорський наголосив, що Україна має право оборонятися
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