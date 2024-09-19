США й партнери обговорюють можливість дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по РФ, - Держдеп

Про це заявив Держдепартаменту США Метью Міллер у Вашингтоні в контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Укрінформ.

"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - підкреслив Міллер.

Водночас речник американського Держдепу нагадав, що деякі держави ЄС, так само як і Штати, надали дозвіл Києву застосовувати окремі види озброєння по цілях у РФ в районі кордону.

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Однак Міллер акцентував: союзники мають самі приймати рішення, які дозволи надавати Україні на використання зброї.

"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - додав речник.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".