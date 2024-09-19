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США й партнери обговорюють можливість дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по РФ, - Держдеп

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2024 четвер
22:50
Світ речник Держдепу США Метью Міллер

Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії

Зміст

Про це заявив Держдепартаменту США Метью Міллер у Вашингтоні в контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Укрінформ.

"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - підкреслив Міллер.

Водночас речник американського Держдепу нагадав, що деякі держави ЄС, так само як і Штати, надали дозвіл Києву застосовувати окремі види озброєння по цілях у РФ в районі кордону.

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Однак Міллер акцентував: союзники мають самі приймати рішення, які дозволи надавати Україні на використання зброї.

"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - додав речник.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

Теги:
Україна
Росія
зброя
Війна з Росією
США
зброя для України
Світ про Україну
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