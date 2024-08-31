Зеленський звернувся до Заходу: "Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до низки країн Заходу із закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії
Про це сказав під час вечірнього звернення 31 серпня.
"Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше - що це можливо", - заявив президент.
Він нагадав, що українська делегація наразі перебуває у Вашингтоні, де зокрема обговорюють питання далекобійності для українських Сил оборони. За його словами, захист українського неба від керованих авіабомб РФ - це "сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру".
"Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети", - сказав Зеленський.
Також він зазначив, що тривають розмови з партнерами щодо ППО, і наголосив, що важливо якнайшвидше реалізувати відповідні домовленості щодо систем протиповітряної оборони та ракет до них.
- У суботу, 31 серпня, російська окупаційна армія вдарила по Харкову та передмістю. У селі Черкаська Лозова дві людини загинули, 11 поранено. У селі Камʼяна Яруга поранена 1 людина.
- Також армія РФ вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджені будинки.
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