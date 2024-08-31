Зеленський звернувся до Заходу: "Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети"

Про це сказав під час вечірнього звернення 31 серпня.

"Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше - що це можливо", - заявив президент.

Він нагадав, що українська делегація наразі перебуває у Вашингтоні, де зокрема обговорюють питання далекобійності для українських Сил оборони. За його словами, захист українського неба від керованих авіабомб РФ - це "сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру".

"Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що тривають розмови з партнерами щодо ППО, і наголосив, що важливо якнайшвидше реалізувати відповідні домовленості щодо систем протиповітряної оборони та ракет до них.