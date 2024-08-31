Ударом з авіації РФ пошкодила будинки у Сумах

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"Авіаційний удар нанесений по цивільній інфраструктурі. Є пошкоджені будинки. На щастя, без жертв і постраждалих", - написав Дрозденко.

Він додав, що мешканці, чиє житло зазнало пошкоджень, можуть звернутися до служби 15-80 або за номером: +38(067)539-06-33.