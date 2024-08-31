Ударом з авіації РФ пошкодила будинки у Сумах
Російська армія вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджені будинки
Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
"Авіаційний удар нанесений по цивільній інфраструктурі. Є пошкоджені будинки. На щастя, без жертв і постраждалих", - написав Дрозденко.
Він додав, що мешканці, чиє житло зазнало пошкоджень, можуть звернутися до служби 15-80 або за номером: +38(067)539-06-33.
- У суботу, 31 серпня, російська окупаційна армія вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки дві людини загинули, також є поранені.
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