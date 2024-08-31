Окупанти вдарили по околиці Харкова: дві людини загинули, є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок російської терористичної атаки у Черкаській Лозовій загинула жінка. За кілька хвилин він поінформував, що станом на 16:05 відомо вже про двох загиблих.

О 15:33 Синєгубов повідомляв, що кількість постраждалих у селі Черкаська Лозова збільшилася до восьми. Медики екстреної допомоги зазначили, що семеро людей отримали легкі поранення, одна жінка - у середньому стані.

Раніше очільник ОВА інформував, що окупанти вдарили по населеному пункті о 14:55. Через ворожу атаку горить будинок.

Синєгубов додав, що попередньо відомо про чотирьох постраждалих, проте під завалами можливо ще перебувають люди.