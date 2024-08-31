Окупанти вдарили по околиці Харкова: дві людини загинули, є поранені
У суботу, 31 серпня, російська окупаційна армія вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки дві людини загинули, також є поранені
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок російської терористичної атаки у Черкаській Лозовій загинула жінка. За кілька хвилин він поінформував, що станом на 16:05 відомо вже про двох загиблих.
О 15:33 Синєгубов повідомляв, що кількість постраждалих у селі Черкаська Лозова збільшилася до восьми. Медики екстреної допомоги зазначили, що семеро людей отримали легкі поранення, одна жінка - у середньому стані.
Раніше очільник ОВА інформував, що окупанти вдарили по населеному пункті о 14:55. Через ворожу атаку горить будинок.
Синєгубов додав, що попередньо відомо про чотирьох постраждалих, проте під завалами можливо ще перебувають люди.
- Уранці суботи, 31 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області. В результаті обстрілу загинули щонайменше п'ятеро мешканців.
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