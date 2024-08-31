Окупанти вранці вдарили по Часовому Яру: загинули щонайменше 5 людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто сьогодні вранці. Ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.

За даними ОВА, унаслідок обстрілу загинули молоді чоловіки віком від 24 до 38 років.