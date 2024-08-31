Окупанти вранці вдарили по Часовому Яру: загинули щонайменше 5 людей
Уранці суботи, 31 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області. У результаті обстрілу загинули щонайменше п'ятеро мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни обстріляли місто сьогодні вранці. Ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.
За даними ОВА, унаслідок обстрілу загинули молоді чоловіки віком від 24 до 38 років.
- Того ж ранку російські війська атакували Берислав Херсонської області, унаслідок чого загинув мирний мешканець, ще один зазнав поранень.
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