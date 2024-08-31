Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вранці вдарили по Часовому Яру: загинули щонайменше 5 людей

Окупанти вранці вдарили по Часовому Яру: загинули щонайменше 5 людей

Світлана Кравченко
31 серпня, 2024 субота
13:41
Війна з Росією Часів Яр

Уранці суботи, 31 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області. У результаті обстрілу загинули щонайменше п'ятеро мешканців

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто сьогодні вранці. Ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.

За даними ОВА, унаслідок обстрілу загинули молоді чоловіки віком від 24 до 38 років.

  • Того ж ранку російські війська атакували Берислав Херсонської області, унаслідок чого загинув мирний мешканець, ще один зазнав поранень.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Часів Яр
Читайте також:
Дмитро Лубінець
Автор Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених
Автор Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
Росіяни почали переміщувати склади з боєприпасами та пальним у Криму, боячись ударів ЗСУ, - "Атеш"
Автор Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
31 серпня
13:29
Оновлено
Мі-8 ВКС РФ
На російській Камчатці зник гелікоптер Мі-8: на борту міг перебувати фіндиректор футбольного союзу РФ
13:18
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Чи навчатиме Україна школярів на Курщині: відповідь Міносвіти
13:12
Окупанти обстріляли пожежну частину у Покровську: пошкоджено приміщення та рятувальну автівку
13:04
Філіппіни, ВМС
Кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін зіткнулися в спірних водах Південнокитайського моря
12:55
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
12:53
школа в окупації
Росіяни навчають освітян-колаборантів виявляти дітей із проукраїнськими поглядами, - ЦНС
12:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ зранку атакувала Херсонщину: загинув цивільний, ще одного поранено
12:32
Віктор Дідух
Парний настільний теніс: Україна здобула дев'яту медаль Паралімпіади-2024
12:31
Порятунок пораненого біля Бахмута
Нацгвардійці евакуювали пораненого бійця з повного оточення на Покровському напрямку
12:15
F-16 Нідерланди
Білий дім відмовився відправляти технічний персонал для обслуговування F-16 в Україні, мають долучитися країни ЄС, - WSJ
11:52
Польський письменник Твардох заборонив видання свого роману в Росії: яка причина
10:58
На Японію обрушився потужний тайфун
Японію накрив потужний тайфун "Шаньшань": щонайменше 6 людей загинули
10:54
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Вторгнення з Білорусі ймовірне, якщо в Кремлі вирішать замінити Лукашенка, - політолог Магда
10:27
Оновлено
Удар по Харкову 30 серпня
Обстріл Харкова 30 серпня: 6 загиблих та 97 поранених, серед них діти. У місті оголосили траур
10:21
Швидкісний трамвай
У Києві тимчасово скасовано рух швидкісного трамвая: організовано дублюючі автобусні маршрути
10:21
сили ППО
Сили ППО знищили 24 "шахеди", якими росіяни вночі атакували Україну
10:10
Ніколас Мадуро
Подарунок Путіну від Мадуро: Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну
09:50
Латвія
У Латвії громадські ЗМІ на зібрані гроші придбають перші 50 дронів для України
09:31
напад з ножем
У Німеччині жінка з ножем напала на пасажирів автобуса: постраждали 5 людей
09:07
Паралельний Київ, драматичний Нью-Йорк і потаємна історія Донбасу – 5 книжок, які допоможуть зорієнтуватися
08:44
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами: на підльоті до Києва ППО знищила усі ворожі дрони
08:26
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 183 боєзіткнення: росіяни найбільш активні на чотирьох напрямках
08:19
ДТП на трасі Київ - Одеса 30 серпня
На трасі Київ - Одеса легковик зіштовхнувся із вантажівкою: загинула дитина, є постраждалі
07:48
Росіяни вночі 31 серпня вдарили по Нікополю та Марганцю
Росіяни вночі вдарили по Нікополю та Марганцю: є постраждала та руйнування
07:37
втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ
07:18
Олександр Алієв
У Росії оголосили у розшук ексгравця "Динамо" та збірної України Алієва
06:39
Єнс Столтенберг
Столтенберг: Операція ЗСУ в Курській області є законною
06:21
Німеччина уряд
Вперше за три роки: Німеччина вислала з країни афганців, засуджених за тяжкі злочини
05:41
метро "Лісова"
Ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро: генпідряднику оголосили підозру у заволодінні 60 млн грн
04:33
розбита російська техніка
На ТОТ України окупанти планують залучити студентів до ремонту пошкодженої військової техніки, - Нацспротив
03:54
Олександр Комаров, Олімпіада-2024
"Всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі": український плавець Комаров прокоментував здобуття золота на Паралімпіаді-2024
03:03
стаціонарний телефон
Кабмін припинив дію угоди про лінію засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою
02:13
Кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: щотижня його використовують 200 млн людей
01:51
Gemini
Для пристроїв на Android: Google запустив штучний інтелект у Gmail
01:03
Оновлено
Метро "Деміївська" (Київ"
Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" пройшов перший пробний проїзд, - Кличко
00:48
Вероніка Кожушко
"За годину до смерті надіслала малюнок": внаслідок удару по Харкову 30 серпня загинула художниця Ніка Кожушко
00:40
Радбез ООН
Україна має право проєктувати силу на територію РФ, - Британія в ООН
00:23
Оновлено
Вірменія
На Вірменській АЕС сталась аварія, станція відключилась від мережі
2024, п'ятниця
30 серпня
23:58
Ілон Маск
У Бразилії заборонили соцмережу X
23:55
Інфографіка
Паралімпіада-2024, Олександр Комаров
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 2-го дня Ігор
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV