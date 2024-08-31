Армія РФ зранку атакувала Херсонщину: загинув цивільний

Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами: на підльоті до Києва ППО знищила усі ворожі дрони

Навіть на Покровському напрямку є передумови блокування ворога, - Згурець закликав стримано оцінювати події на фронті на тлі ворожих ІПСО