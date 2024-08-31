Армія РФ зранку атакувала Херсонщину: загинув цивільний
Уранці суботи, 31 серпня, російські війська завдали удару по місту Берислав Херсонської області, унаслідок чого загинув мирний мешканець
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава", - написав він.
Зазначається, що 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
- 28 серпня Росія вкотре атакувала Херсон із безпілотників. Внаслідок атаки чотири людини отримали поранення.
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