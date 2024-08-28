У Херсоні двоє людей дістали поранення через ворожу атаку БПЛА

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Дніпровському районі Херсона постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

Крім того, під удар ворожого дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. В ОВА додали, що обидва потерпілих наразі перебувають у лікарні, де отримують необхідну медичну допомогу.