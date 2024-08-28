У Херсоні двоє людей дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
Окупаційна армія РФ у середу, 28 серпня, атакувала Херсон із безпілотників. Внаслідок атаки чоловік і жінка отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Дніпровському районі Херсона постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.
Крім того, під удар ворожого дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. В ОВА додали, що обидва потерпілих наразі перебувають у лікарні, де отримують необхідну медичну допомогу.
- Унаслідок російських атак на Херсонщину минулої доби загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення. У ніч на 28 серпня над областю збили ворожий "шахед".
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