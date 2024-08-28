Унаслідок атак РФ на Херсонщину минулої доби загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення
Унаслідок російських атак на Херсонщину минулої доби загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення. У ніч на 28 серпня над областю збили ворожий "шахед"
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, ворожих атак зазнали Новоолександрівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Дудчани, Понятівка, Гаврилівка, Зміївка, Микільське, Садове, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Ольгівка, Тополине та місто Херсон.
"Російські військові поцілили в автозаправну станцію, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні й службові автомобілі", - написав Прокудін.
За його даними, через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 дістали поранення.
Також чиновник поінформував, що під час нічної дронової атаки сили ППО знищили над Херсонщиною один "шахед".
- Увечері 27 серпня начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що РФ обстріляла в Херсоні бригаду швидкої допомоги, яка приїхала до пораненого.
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